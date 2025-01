Howe verí, že Dúbravka zostane v Newcastli: Dúfam, že sa dohodneme

Newcastle 10. januára (TASR) - Tréner futbalistov Newcastlu United stále dúfa, že slovenský brankár Martin Dúbravka zostane v St. James' Parku aj po skončení januárového prestupového obdobia. Tridsaťpäťročného slovenského reprezentanta spájajú s prestupom do klubu Al Shabab zo Saudskej Pro League, Eddie Howe ho však chce udržať.



Dúbravkov kontrakt je platný len do leta. Skúsený brankár má výbornú formu, v siedmich uplynulých zápasoch inkasoval len dvakrát a všetky boli víťazné. V zostave pritom dostal šancu len ako náhradník za zraneného Nicka Popea. "Martin je v ťažkej situácii. Tak ako každý hráč, ktorému v lete končí zmluva. Vždy tam existuje pocit pochybnosti. Je prirodzené, že chce vyriešiť svoju budúcnosť. Či už to bude nová zmluva s nami, nech to dopadne akokoľvek. Ale rozhodne chytá veľmi dobre a som s ním naozaj spokojný," uviedol Howe, citovala ho agentúra AFP.



Newcastle je blízko k postupu do finále anglického Ligového pohára a je piaty v Premier League. "V našich nedávnych zápasoch bol viac než len dôležitý muž v zostave. Takže dúfam, že sa s ním nejako dohodneme," dodal Howe.



Po skončení utorňajšieho zápasu proti Arsenalu si viacerí pozorovatelia všimli slzy v očiach Dúbravku. To podľa nich naznačuje, že je blízko k odchodu z klubu. "Viem, ako veľa pre neho Newcastle znamená a môžete vidieť, že s ním lomcujú emócie. Všetky tieto veci budú hrať úlohu pri jeho aj našom rozhodovaní. Dúfame, že to pre nás bude úspešné," uzavrel tréner mužstva.