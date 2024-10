Londýn 20. októbra (TASR) - Bývalý britský dráhový cyklista Chris Hoy prezradil, že trpí rakovinou prostaty v terminálnom štádiu.



Štyridsaťosemročný šesťnásobný olympijský víťaz to uviedol v rozhovore pre Sunday Times, ktorý predchádza novembrovému zverejneniu jeho memoárov. Hoy už predtým povedal, že podstupuje liečbu rakoviny, bez toho, aby zverejnil podrobnosti o svojej diagnóze.



Chorobu mu diagnostikovali v septembri 2023, keď vyhľadal lekársku pomoc na liečbu toho, čo považoval za natiahnuté rameno. Skenovanie však odhalilo, že mal rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila do ramena, bedra, panvy, chrbtice a rebier.



Lekári mu následne povedali, že jeho rakovina je nevyliečiteľná a pravdepodobne ho pripraví o život do dvoch až štyroch rokov, informovali noviny. "A práve tak som sa dozvedel, ako zomriem," píše Hoy vo svojich spomienkach s názvom "Všetko na čom záleží: Moje najťažšie preteky".



Hoy získal počas kariéry okrem šiestich olympijských titulov aj jedno striebro a na majstrovstvách sveta nazbieral až 24 cenných kovov, z toho jedenásť titulov (11-8-6). Informovala agentúra Reuters.