Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. november 2026Meniny má René
< sekcia Šport

HPK Hämeenlinna predčasne ukončil spoluprácu s Kukučom

.
Na snímke hokejista Andrej Kukuča (Slovensko) v zápase Rakúsko - Slovensko na hokejovom turnaji o Nemecký pohár 9. novembra 2023 v nemeckom Landshute. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Dvadsaťšesťročný Slovák odohral za HPK 17 stretnutí, na konto si pripísal jeden presný zásah.

Autor TASR
Hämeenlinna 7. novembra (TASR) - Fínsky hokejový klub HPK Hämeenlinna sa rozhodol po vzájomnej dohode predčasne ukončiť spoluprácu so slovenským útočníkom Andrejom Kukučom. Bývalý hráč Banskej Bystrice mal s účastníkom najvyššej súťaže kontrakt do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok.

Dvadsaťšesťročný Slovák odohral za HPK 17 stretnutí, na konto si pripísal jeden presný zásah. Kukuča má skúsenosti z pôsobenia v reprezentácii, v rámci prípravy na tohtoročné majstrovstvá sveta odohral tri zápasy, no napokon sa nedostal do záverečnej nominácie trénera Vladimíra Országha. Informácie priniesla oficiálna stránka fínskeho klubu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom

Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci

S. Migaľ sa vzdáva mandátu poslanca Prešovského kraja