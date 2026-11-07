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HPK Hämeenlinna predčasne ukončil spoluprácu s Kukučom
Dvadsaťšesťročný Slovák odohral za HPK 17 stretnutí, na konto si pripísal jeden presný zásah.
Autor TASR
Hämeenlinna 7. novembra (TASR) - Fínsky hokejový klub HPK Hämeenlinna sa rozhodol po vzájomnej dohode predčasne ukončiť spoluprácu so slovenským útočníkom Andrejom Kukučom. Bývalý hráč Banskej Bystrice mal s účastníkom najvyššej súťaže kontrakt do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok.
Dvadsaťšesťročný Slovák odohral za HPK 17 stretnutí, na konto si pripísal jeden presný zásah. Kukuča má skúsenosti z pôsobenia v reprezentácii, v rámci prípravy na tohtoročné majstrovstvá sveta odohral tri zápasy, no napokon sa nedostal do záverečnej nominácie trénera Vladimíra Országha. Informácie priniesla oficiálna stránka fínskeho klubu.
Dvadsaťšesťročný Slovák odohral za HPK 17 stretnutí, na konto si pripísal jeden presný zásah. Kukuča má skúsenosti z pôsobenia v reprezentácii, v rámci prípravy na tohtoročné majstrovstvá sveta odohral tri zápasy, no napokon sa nedostal do záverečnej nominácie trénera Vladimíra Országha. Informácie priniesla oficiálna stránka fínskeho klubu.