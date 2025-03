Hráč amerického futbalu Allen si môže za 6 rokov zarobiť 330 miliónov

Buffalo 10. marca (TASR) - Dvadsaťosemročný hráč amerického futbalu Josh Allen sa stane jeden z najlepšie zarábajúcich hráčov zámorskej NFL. Quaterback Buffala Bills podpísal s klubom šesťročný kontrakt v hodnote 330 miliónov USD.



Zmluvne garantovaných je 250 miliónov USD, čo je historická méta z pohľadu NFL. Priemerne by si mal Allen prísť ročne na 55 miliónov, viac zarába len quaterback Dallasu Cowboys Dak Prescott s priemernou gážou 60 miliónov. Súčasťou Bills by bol v prípade dodržania platného kontraktu do roku 2030. Klub s ním predĺžil existujúcu zmluvu o ďalšie dva roky. Informovala agentúra AP.