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Hráč biliardu Furko sa stal majstrom Európy do 17 rokov v hre desiatka

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Furko zariadil pre Slovensko prvé zlato v histórii podujatia. Triumfoval v konkurencii 91 pretekárov, informoval Slovenský biliardový zväz.

Autor TASR
Podčetrtek 17. júla (TASR) - Slovenský hráč biliardu Timothei Furko sa stal majstrom Európy v kategórii do 17 rokov v poolovej hre desiatka. Vo finále na šampionáte v slovinskom stredisku Podčetrtek zdolal ďalšieho slovenského hráča Márka Szaba 6:1.

Furko zariadil pre Slovensko prvé zlato v histórii podujatia. Triumfoval v konkurencii 91 pretekárov, informoval Slovenský biliardový zväz.
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