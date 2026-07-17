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Hráč biliardu Furko sa stal majstrom Európy do 17 rokov v hre desiatka
Furko zariadil pre Slovensko prvé zlato v histórii podujatia. Triumfoval v konkurencii 91 pretekárov, informoval Slovenský biliardový zväz.
Autor TASR
Podčetrtek 17. júla (TASR) - Slovenský hráč biliardu Timothei Furko sa stal majstrom Európy v kategórii do 17 rokov v poolovej hre desiatka. Vo finále na šampionáte v slovinskom stredisku Podčetrtek zdolal ďalšieho slovenského hráča Márka Szaba 6:1.
Furko zariadil pre Slovensko prvé zlato v histórii podujatia. Triumfoval v konkurencii 91 pretekárov, informoval Slovenský biliardový zväz.
Furko zariadil pre Slovensko prvé zlato v histórii podujatia. Triumfoval v konkurencii 91 pretekárov, informoval Slovenský biliardový zväz.