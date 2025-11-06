< sekcia Šport
Hráč Dallasu Kneeland ušiel polícii, potom spáchal samovraždu
Jeho telo našli neskôr vo štvrtok v ranných hodinách.
Autor TASR
Dallas 6. novembra (TASR) - Vo veku 24 rokov zomrel hráč amerického futbalu Marshawn Kneeland. Podľa tamojších úradov spáchal člen tímu NFL Dallas Cowboys samovraždu po tom, čo niekoľko hodín predtým ušiel z miesta nehody.
Kneeland najprv v stredu vo večerných hodinách ignoroval výzvy policajtov. Tí sa snažili sledovať jeho vozidlo, no po pár minútach ho našli už nabúrané. Podľa vyšetrovateľov Kneeland opustil miesto nehody. Neskôr sa policajti údajne dozvedeli informáciu, že Američan by mohol mať samovražedné sklony. Jeho telo našli neskôr vo štvrtok v ranných hodinách.
„Marshawna miloval každý člen tímu a celej organizácie. V týchto ťažkých chvíľach myslíme predovšetkým na jeho rodinu a partnerku,“ uvádza sa v stanovisku Dallasu, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
