Hráč švajčiarskeho Lugana mal pozitívny test na koronavírus

Lugano 23. mája (TASR) - Vo švajčiarskom futbalovom klube FC Lugano zaznamenali pozitívny test na koronavírus. Meno nakazeného hráča nezverejnili. Po výsledku putoval do desaťdňovej karantény spoločne so spoluhráčom, s ktorým bol v kontakte.



Mužstvo testovali pred pondelkovým začiatkom tréningového procesu. V stredu sa očakáva rozhodnutie vlády, ktorým povolia reštart tamojšej najvyššej súťaže. O dva dni neskôr by mali o obnovení ligy rozhodovať samotné kluby. Informovala o tom agentúra SID.