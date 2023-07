Hráča Herthy Berlín vyšetruje rakúska polícia

Zell am See 16. júla (TASR) - Hráča nemeckého futbalového klubu Hertha Berlín vyšetruje rakúska polícia v súvislosti s incidentom počas predsezónnej prípravy. Hertha o tom informovala na svojom webe.



"Môžeme potvrdiť, že polícia vyšetruje jedného z našich hráčov. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie však nie je v našej kompetencii poskytnúť ďalšie podrobnosti," citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA.



Nemecké médiá uviedli, že orgány činné v trestnom konaní vzali futbalistu v nedeľu ráno do väzby pre údajné fyzické napadnutie počas hádky, ktorá sa odohrala predchádzajúcu noc v reštaurácii v Zell am See.