Nemeckého futbalistu Karazora zo Stuttgartu zadržala polícia na Ibize

Sant Josep 11. júna (TASR) - Nemeckého futbalistu Atakana Karazora z VfB Stuttgart zadržala španielska polícia na ostrove Ibiza. V sobotu to potvrdil bundesligový klub s tým, že jeho hráč poprel spáchanie akéhokoľvek trestného činu.



Stuttgart neuviedol dôvod zadržania 25-ročného stredopoliara s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Tamojšia polícia však pre agentúru DPA potvrdila, že za mrežami skončili dvaja 25-roční občania Nemecka pre podozrenie zo znásilnenia mladej Španielky. Ich identitu nezverejnila.



Karazor iba nedávno predĺžil so Stuttgartom kontrakt do roku 2026. V uplynulej sezóne odohral za klub 25 duelov.