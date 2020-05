Hráči 8 bundesligových klubov absolvovali testy, všetky boli negatívne

Berlín 3. mája (TASR) - Hráči a tréneri ôsmich klubov nemeckej futbalovej Bundesligy sa podrobili testom na koronavírus. Všetky boli negatívne. Testy absolvovali členovia Borussie Dortmund, Hoffenheimu, Bayeru Leverkusen, Werderu Brémy, Eintrachtu Frankfurt, VfL Wolfsburg, SC Freiburg a Unionu Berlín.



V piatok oznámilo vedenie 1. FC Kolín, že pozitívny test mali dvaja jeho hráči a fyzioterapeut. Všetci následne nastúpili do 14-dňovej karantény. Športový riaditeľ klubu Horst Heldt vyhlásil, že nemá obavy, že by mohlo prísť k ďalším ochoreniam. V pondelok 4. mája by sa malo rozhodnúť o reštarte najvyššej nemeckej súťaže, ktorú v marci pre pandémiu prerušili. Informovala o tom agentúra SID.