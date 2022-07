Hráči a fanúšikovia Hamburgu vzdali hold Uwemu Seelerovi

Hamburg 24. júla (TASR) - Hráči a fanúšikovia nemeckého futbalového klubu SV Hamburg vzdali v nedeľu hold legendárnemu útočníkovi Uwemu Seelerovi, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 85 rokov.



Pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia 2. bundesligy s Hansou Rostock vyšli hráči na rozcvičku v špeciálnych tričkách s čiernobielou fotografiou Seelera a jeho číslom 9. V zápase, ktorý odštartoval minútou ticha, mali na sebe dresy s číslom 9 na rukávoch a nápisom na hrudi "Náš Uwe". Dresy neskôr vydražia a výťažok pôjde do Seelerovej nadácie. Fanúšikovia si taktiež pripravili "choreo" na pamiatku útočníka.



Hamburg prehral 0:1, no tréner Tim Walter sa nepriaznivým výsledkom príliš netrápil. "Dnes to nebolo až tak o futbale, ale o pamiatke veľkého Uweho," citovala ho agentúra DPA.



Legendárny hráč Hamburgu (1952-1973) strelil za klub 445 gólov v 519 stretnutiach domácich ligových súťaží, so 137 gólmi je najlepší strelec histórie HSV v Bundeslige. S tímom získal v roku 1960 nemecký titul a o tri roky neskôr národný pohár.



Za reprezentáciu NSR odohral 72 zápasov, v ktorých skóroval 43-krát, bol kapitán strieborného tímu na MS 1966, o štyri roky neskôr získal bronz. Brazílčan Pelé ho v roku 2004 zaradil na svoj zoznam najlepších žijúcich futbalistov. V uplynulých rokoch ho trápili zdravotné problémy, predvlani v máji podstúpil operáciu zlomeného bedra po páde doma. Po autonehode v roku 2010 prestal počuť na pravé ucho a mal ťažkosti s rovnováhou.