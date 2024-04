Hráči Arizony Coyotes údajne dostali informácie o sťahovaní klubu

Utah 13. apríla (TASR) - Hokejisti Arizony Coyotes dostali podľa zámorských médií informácie, že sa pripravuje sťahovanie klubu do mesta Salt Lake City v štáte Utah. Generálny manažér Bill Armstromg odletel do Edmontonu, na ktorého ľade Coyotes v noci na sobotu triumfovali 3:2 po predĺžení, aby o presune informoval členov tímu. Klub zatiaľ na špekulácie o sťahovaní klubu nereagoval.



Hráči neboli po zápase k dispozícii novinárom a tréner Andre Tourigny povedal, že bude reagovať iba na otázky o samotnom zápase. "Tento tím prešiel ťažkými obdobiami. Keď sa prvýkrát objavila fáma o sťahovaní, nezvládli sme to a nasledovala séria 14 prehier," poznamenal Tourigny. Pre Coyotes sa sezóna 2023/2024 skončí domácim zápasom v noci na štvrtok proti Edmontonu. Tím sa neprebojoval do play off štvrtýkrát po sebe a celkovo v 11 z uplynulých 12 sezón. Domáce zápasy hrá v Mullet Arene s kapacitou 5000 divákov.



Špekulácie o sťahovaní Coyotes podporili aj informácie o tom, že majiteľ basketbalového klubu Utah Jazz Ryan Smith pracuje na kúpe klubu NHL. NHL už údajne pracuje na dvoch rôznych návrhoch rozpisu pre sezónu 2024/2025 v závislosti od toho, či budú Coyotes pôsobiť v Arizone alebo Utahu, ktorý je jeho severný sused.