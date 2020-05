Hráči AS Rím, Sassuola a Bologne môžu individuálne trénovať

Rím 3. mája (TASR) - Futbalisti talianskych klubov AS Rím, US Sassuolo a FC Bologna dostali povolenie individuálne trénovať.



Hráči z tímov Serie A, ktoré sídlia v oblastiach mimoriadne zasiahnutými pandémiou koronavírusu, môžu navštíviť športoviská, no musia udržiavať bezpečný odstup od iných. Prístup na futbalové ihriská a do tréningových hál naďalej nemajú. V Sassuole je na hosťovaní aj slovenský reprezentant a kmeňový hráč poľskej Lechie Lukáš Haraslín.



Predstavitelia najvyššej talianskej súťaže sa v piatok jednohlasne vyjadrili za dohratie ligy. Skupinové tréningy by sa mali obnoviť 18. mája. Serie A prerušili 9. marca. Správu priniesla agentúra SID.