Hráči Bayernu aj ďalších nemeckých klubov súhlasili s redukciou platov

Mníchov 24. marca (TASR) - Hráči aj funkcionári nemeckého futbalového majstra Bayernu Mníchov súhlasili so znížením platov. Reagovali tak na prerušenie sezóny a výpadok finančných príjmov klubu. Podľa agentúry SID sa zriekli dvadsiatich percent zo svojich zárobkov. Bayern v minulej sezóne vynaložil na platy celkovo 336 miliónov eur pri obrate 750 miliónov.



Nemecké médiá informovali, že aj v ostatných kluboch I. bundesligy zavládla solidarita so svojimi zamestnávateľmi. S redukciou platov súhlasili aj hráči Schalke, Brém, Leverkusenu či Dortmundu. V Mönchengladbachu súhlasili so znížením platov už skôr. "Máme obavy a hráči tiež. Každý chce pomôcť svojmu klubu. Samozrejme, netýka sa to len futbalistov, ale aj vedenia," povedal športový riaditeľ Leverkusenu Rudi Völler.



V Nemecku prerušili sezónu pre pandémiu 13. marca, v krajine evidujú takmer 30-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 123 mŕtvych.