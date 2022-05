Hráči Bayernu čelia kritike za odchod na Ibizu po ligovej prehre

Mníchov 2. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali terčom kritiky za dvojdňový výlet na Ibizu. Väčšina hráčov z kádra nemeckého majstra odletela na španielsky ostrov hneď po sobotnej prehre 1:3 na pôde 1. FSV Mainz.



Zverencov Juliana Nagelsmanna kritizoval napríklad Felix Magath, ktorý s bavorským klubom získal dva ligové tituly (2005, 2006). "Ja by som to nedovolil. Nerozumiem, ako si môže tím povedať, že nehrá naplno do konca sezóny," uviedol pre agentúru AFP kormidelník, ktorého Hertha Berlín v kádri so Slovákom Petrom Pekaríkom bojuje o udržanie sa v najvyššej nemeckej súťaži. So Stuttgartom, ktorý figuruje v zóne zostupu o dva body za Herthou, Bayern zohrá záverečný domáci zápas sezóny.



"Je úplne samozrejmé, že naši hráči dajú maximum do stretnutia so Stuttgartom. Svojim fanúšikom chcú v záverečnom dueli na domácom ihrisku dopriať príjemné ukončenie sezóny a víťazstvo," povedal športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič, ktorý pobyt na vychytenom ostrove označil za teambuilding.



Ku kritike sa pripojil aj legendárny hráč Mníchova Lothar Matthäus. Podľa kapitána majstrov sveta z roku 1990 nebol odchod na dovolenkový ostrov vhodný a na tím bude mať negatívny vplyv. Medzi dovolenkujúcimi futbalistami neboli kapitán Manuel Neuer či Thomas Müller.