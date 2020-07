Hráči Bayernu opäť trénujú, s tímom už aj Sane

Mníchov 26. júla (TASR) - Futbalisti čerstvého nemeckého majstra Bayernu Mníchov sa v nedeľu vrátili do tréningového procesu. Do prípravy sa po zranení zapojili aj Niklas Süle a Philippe Coutinho. Tréning naopak predčasne opustil francúzsky obranca Benjamin Pavard, ktorý má problémy s členkom.



Tréner Bavorov Hansi Flick mal k dispozícii 26 hráčov do poľa a štyroch brankárov. Medzi nimi aj novú akvizíciu z Manchestru City Leroya Saneho, hoci ten nemôže nastúpiť na blížiace sa zápasy Ligy majstrov.



Bayern čaká 8. augusta odveta osemfinálového súboja najprestížnejšej európskej súťaže proti Chelsea. V prvom meraní síl ešte vo februári zvíťazili na pôde súpera 3:0. Správu priniesla DPA.