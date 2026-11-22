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Hráči Boca Juniors získali prvý medzinárodný titul po 18 rokoch
Copa Sudamericana je juhoamerickou obdobou Európskej ligy UEFA a v hierarchii klubových súťaží na kontinente stojí hneď za najprestížnejšou súťažou Copa Libertadores.
Autor TASR
Buenos Aires 22. novembra (TASR) - Argentínsky futbalový gigant Boca Juniors získal svoj prvý kontinentálny titul po viac ako 18 rokoch. Vo finále Copa Sudamericana zdolala Boca v noci na nedeľu v kolumbijskom meste Barranquilla brazílsky tím Atletico Mineiro 2:0. Pre klub je to tretí titul v tejto súťaži a celkovo devätnásta medzinárodná trofej v profesionálnej ére.
Santiago Ascacibar otvoril skóre v 16. minúte a krátko po prestávke zvýšil vedenie Miguel Merentiel. Boca, ktorú v Barranquille podporovalo približne 30.000 až 40.000 fanúšikov, dominovala od samého začiatku, zatiaľ čo Mineiro si vytvorilo len minimum šancí. Tisíce priaznivcov oslavovali triumf aj pri slávnom obelisku v Buenos Aires a pred štadiónom klubu La Bombonera.
Copa Sudamericana je juhoamerickou obdobou Európskej ligy UEFA a v hierarchii klubových súťaží na kontinente stojí hneď za najprestížnejšou súťažou Copa Libertadores. Boca získala medzinárodnú trofej naposledy v roku 2008, keď ovládla súťaž Recopa Sudamericana. Oslavy na chvíľu zatienil incident, pri ktorom stredopoliar Bocy Leandro Paredes skolaboval počas televízneho rozhovoru naživo bezprostredne po zápase. Argentínskemu reprezentantovi poskytli zdravotnú pomoc a preventívne ho previezli do nemocnice. Neskôr na instagrame zverejnil fotografiu z nemocnice s vysvetlením, že išlo „len o závrat“. Tréner Rodolfo Arruabarrena uviedol, že Paredes sa necítil dobre už počas zápasu, preto ho aj v 58. minúte vystriedal. Hráčom počas celého stretnutia komplikovali situáciu teploty okolo 30 stupňov a vysoká vlhkosť vzduchu.
Santiago Ascacibar otvoril skóre v 16. minúte a krátko po prestávke zvýšil vedenie Miguel Merentiel. Boca, ktorú v Barranquille podporovalo približne 30.000 až 40.000 fanúšikov, dominovala od samého začiatku, zatiaľ čo Mineiro si vytvorilo len minimum šancí. Tisíce priaznivcov oslavovali triumf aj pri slávnom obelisku v Buenos Aires a pred štadiónom klubu La Bombonera.
Copa Sudamericana je juhoamerickou obdobou Európskej ligy UEFA a v hierarchii klubových súťaží na kontinente stojí hneď za najprestížnejšou súťažou Copa Libertadores. Boca získala medzinárodnú trofej naposledy v roku 2008, keď ovládla súťaž Recopa Sudamericana. Oslavy na chvíľu zatienil incident, pri ktorom stredopoliar Bocy Leandro Paredes skolaboval počas televízneho rozhovoru naživo bezprostredne po zápase. Argentínskemu reprezentantovi poskytli zdravotnú pomoc a preventívne ho previezli do nemocnice. Neskôr na instagrame zverejnil fotografiu z nemocnice s vysvetlením, že išlo „len o závrat“. Tréner Rodolfo Arruabarrena uviedol, že Paredes sa necítil dobre už počas zápasu, preto ho aj v 58. minúte vystriedal. Hráčom počas celého stretnutia komplikovali situáciu teploty okolo 30 stupňov a vysoká vlhkosť vzduchu.
Copa Sudamericana - finále:
Atletico Mineiro - Boca Juniors 0:2 (0:1)
Góly: 16. Ascacibar, 48. Merentiel
Atletico Mineiro - Boca Juniors 0:2 (0:1)
Góly: 16. Ascacibar, 48. Merentiel