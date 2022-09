Hráči Bosny odmietajú hrať v príprave v Rusku, proti sú Pjanič i Džeko

Sarajevo 10. septembra (TASR) - Poprední hráči futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny odmietli nastúpiť v prípravnom zápase proti Rusku. Oba výbery by mali proti sebe nastúpiť 19. novembra v Petrohrade.



Ako prvý sa "obul" do rozhodnutia Bosnianskej futbalovej federácie Miralem Pjanič, ktorý tento týždeň prestúpil z FC Barcelona do Spojených arabských emirátov: "Toto rozhodnutie je veľmi zlé. Nemôžem hovoriť viac, ale vo federácii vedia, čo si o tom myslím," povedal 107-násobný reprezentant.



Podporil ho aj kapitán a líder reprezentácie Edin Džeko, ktorého citoval portál sport.avaz.ba: "Som proti tomu, aby sa hral tento zápas, pokiaľ budú zomierať nevinní ľudia. Vždy som výlučne za mier a chcem byť solidárny s obyvateľmi Ukrajiny v týchto, pre nich ťažkých časoch."



Benjamina Karičová, primátorka bosnianskej metropoly Sarajevo oznámila, že ak federácia rozhodnutie nezmení, mesto ukončí úspešnú spoluprácu so zväzom: "Sarajevo ako mesto, ktoré bolo v obkľúčení agresorov najdlhšie, a ja ako primátorka, ostro odsudzujeme rozhodnutie futbalového zväzu," napísala na svojej sociálnej sieti.



Sarajevo bolo počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 až 1995 obliehané 43 mesiacov. Išlo o najdlhšie obliehanie v modernej európskej histórii v 20. storočí.