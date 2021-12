Hráči Brooklynu podľahli domácej Philadelphii

NBA - sumáre:



Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)



najviac bodov: Durant a Harden (14 doskokov, 10 asistencií) po 33, Aldridge 12 - Embiid 34, Maxey 25, Seth Curry 17







Orlando Magic - Milwaukee Bucks 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)



najviac bodov: F. Wagner 20, M. Wagner 19, G. Harris 17 - Antetokunmpo 33 (12 doskokov), Jrue Holiday 25, Middleton 22







Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)



najviac bodov: Beal 29 (10 asistencií), Kuzma 25 (10 doskokov), Avdija 13 - Love 24 (11 doskokov), Mobley 21, Markkanen a Okoro po 11



New York 31. decembra (TASR) - Vedúci tím Východnej konferencie basketbalovej NBA Brooklyn podľahol v noci na piatok na domácej palubovke Philadelphii 102:110. V drese víťazov zažiaril pivot Joel Embiid 34 bodmi.Nets mali už k dispozícii Kevina Duranta, ktorý prešiel zdravotným a bezpečnostným protokolom, no jeho 33 bodov k úspechu nestačilo. Rovnaký počet bodov zaznamenal aj James Harden, ktorý si pripísal triple double so 14 doskokmi a 10 asistenciami.Sixers duel zvládli, hoci im chýbal tréner Doc Rivers, ktorý je v izolácii. Mužstvo viedol asistent Dan Burke, ktorý si na tretí pokus pripísal premiérový triumf v súťaži. Doteraz dvakrát neúspešne zastupoval na lavičke Indiany.vyzdvihol Embiid aktuálne najlepšieho strelca súťaže.Durant sa vrátil na ihrisko po dvoch týždňoch.konštatoval podľa AP krídelník Nets. Brooklyn sa udržal na čele konferencie o pol zápasu pred Chicagom.Tretí tím východu Milwaukee si hravo poradil s Orlandom 136:118 na súperovej palubovke. Obhajcov titulu viedol ako tradične Jannis Antetokunmpo, ktorý nazbieral 33 bodov a 12 doskokov. Domácim nestačilo kariérne maximum 38 bodov Franza Wagnera. Jeho brat Moritz zaznamenal sezónny rekord 19 bodov. Bucks zvíťazili v piatom stretnutí v sérii a na Brooklyn strácajú jeden duel.V dobrej forme sa vrátil z izolácie aj Bradley Beal a hlavne zásluhou jeho 29 bodov a 10 asistencií zvíťazil Washington doma nad Clevelandom 110:93. Cavaliers prehrali druhý duel za sebou, držia si však 5. priečku na východe.Duel najlepšieho tímu západu Golden State v Denveri odložili, pretože v tíme Nuggets sa rozšíril koronavírus.