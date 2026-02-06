< sekcia Šport
Hráči Charlotte zvíťazili v Houstone a zaznamenali ôsmy triumf v sérii
Posunuli sa tak nad čiaru postupu do vyraďovacej časti, vo Východnej konferencii sú na 10. priečke s rovnakou bilanciou akú má Chicago a lepšími vzájomnými zápasmi.
Autor TASR
New York 6. februára (TASR) - Basketbalisti Charlotte Hornets si v NBA pripísali ôsmy triumf v sérii, keď uspeli na palubovke Houstonu Rockets 109:99. Posunuli sa tak nad čiaru postupu do vyraďovacej časti, vo Východnej konferencii sú na 10. priečke s rovnakou bilanciou akú má Chicago a lepšími vzájomnými zápasmi. Líder východu Detroit nečakane podľahol doma Washingtonu 117:126, Atlanta zvládla drámu proti Utahu, keď víťazný kôš proti svojmu bývalému klubu zaznamenal 1,3 sekundy pred záverečným klaksónom Nickeil Alexander-Walker.
NBA - výsledky:
Detroit - Washington 117:126, Orlando - Brooklyn 118:98, Atlanta - Utah 121:119, Toronto - Chicago 123:107, Houston - Charlotte 99:109, Dallas - San Antonio 123:135, Los Angeles Lakers - Philadelphia 119:115, Phoenix - Golden State 97:101
