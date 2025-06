Hráči Floridy oslavovali pred 400-tisíc fanúšikmi: „Ďakujeme, Boston“

Fort Lauderdale 23. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers majú za sebou veľkú časť osláv zisku Stanleyho pohára, ktoré si užili pred 400-tisíc fanúšikmi. Rovnako ako vlani, aj tentoraz sa jedným z dejísk osláv stala pláž vo Fort Lauderdale, no namiesto minuloročných lejakov a bleskov privítalo slávnu trofej i oslavujúcich „panterov“ slnečné počasie.



„Dnes je o niečo krajší deň ako minulý rok. Je to úžasné,“ vyznal sa kapitán Panthers Aleksander Barkov. Tréner Paul Maurice sa rovnako ako vlani predstavil v oblečení, ktoré ušila jeho dcéra. Tentoraz mal na tričku motív s jeho mačkami Poppy a Penny.



Jedným z kľúčových hráčov na ceste za obhajobou Stanleyho pohára bol útočník Brad Marchand. Dlhoročný hráč Bostonu Bruins prišiel na Floridu tesne pred uzávierkou výmien a napokon sa stal jednou z najlepších posíl pred play off v histórii NHL. Keď vyšiel pred oslavujúcich fanúšikov, ozývali sa mohutné pokriky „Ďakujeme, Boston“. Skúsený krídelník patrí k viacerým hráčom Floridy, ktorí sa od 1. júla stanú neobmedzenými voľnými hráčmi a tak je otázna ich budúcnosť. Naznačil však, že by rád zostal v súčasnom pôsobisku. „Som šťastný, že už nemusím hrať proti týmto chlapcom,“ povedal a ukázal k spoluhráčom.



V podobnej situácii bude aj ďalší útočník Sam Bennett, ktorý získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Podľa svojho gesta by rád na Floride pokračoval. „Ešte osem rokov,“ kričal, čím naznačil maximálne možné trvanie jeho prípadnej novej zmluvy. Na vlaňajších oslavách chýbal útočník Sam Reinhart pre svadbu svojho kamaráta. O to viac si sprievod medzi fanúšikmi užil tentoraz. „Jediné, čo som celý deň počul, bolo, že toto je najlepší sprievod, aký sa kedy konal na južnej Floride. Som rád, že som zmeškal vlaňajší a nie tento,“ konštatoval Reinhart.