Hráči Floridy počas osláv mierne poškodili Stanleyho pohár

Fort Lauderdale 19. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers mierne poškodili Stanleyho pohár počas osláv, ktoré trvali do skorých ranných hodín po tom, čo ho získali po triumfe v 6. finálovom zápase play off NHL proti Edmontonu. Podľa hovorcu Hokejovej Siene slávy v Toronte správcovia pohára podnikli príslušné kroky, aby bola slávna trofej v poriadku do nedeľňajšieho oslavného sprievodu.



Pohár s hmotnosťou necelých 17 kg je vyrobený zo striebra a niklu a je pomerne tvárny. „Panteri“ získali svoj druhý Stanleyho pohár za sebou po tom, čo v noci na stredu zvíťazili na domácom ľade 5:1 a v sérii 4:2. Tím mal následne podľa tradície k dispozícii Stanleyho pohár na oslavy, ktoré pokračovali do stredajšieho popoludnia.