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Sobota 13. jún 2026
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Hráči Füchse Berlín zdolali Magdeburg 40:35 a sú prví finalisti

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Turnaj v kolínskej Lanxess aréne vyvrcholí v nedeľu od 18.00, súboj o tretie miesto sa bude hrať od 15.00.

Autor TASR
Kolín nad Rýnom 13. júna (TASR) - Hádzanári Füchse Berlín zvíťazili nad obhajcom titulu SC Magdeburg 40:35 a stali sa prvými finalistami turnaja Final Four Ligy majstrov, ktorá vrcholí v Kolíne nad Rýnom. Druhý finalista vzíde zo súboja Aalborg Handbold - FC Barcelona, ktorý bol na programe v sobotu od 18.00. Turnaj v kolínskej Lanxess aréne vyvrcholí v nedeľu od 18.00, súboj o tretie miesto sa bude hrať od 15.00.



Liga majstrov, Final Four

1. semifinále

SC Magdeburg – Füchse Berlín 35:40 (17:19)

Najviac gólov: Magnusson 9, Lagergren 6, Kristjansson a Hornke po 5 - Gidsel 9. Freihöfer 8. Andersson 7, Lichtlein a Av Teigum po 5.



2. semifinále

Aalborg Handbold – FC Barcelona /od 18.00/
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