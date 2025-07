Hráči Hajduku Split sa údajne pobili s ochrankou v Blede

Bled 3. júla (TASR) - Niekoľko hráčov chorvátskeho futbalového klubu Hajduk Split sa údajne zaplietlo do fyzickej potýčky s ochrankou v okolí jazera Bled. Vo štvrtok o tom informovala slovinská agentúra STA, klub násilnosti poprel.



Tretí tím uplynulej sezóny najvyššej chorvátskej súťaže je momentálne v Slovinsku na prípravnom kempe. K incidentu došlo ešte v stredu v skorých ranných hodinách v bare vedľa hotela, v ktorom sú členovia Hajduku ubytovaní. Podľa STA skupina hráčov z baru odmietla odísť, keď ich o to personál požiadal 1.00 h ráno. Futbalistov sa údajne snažili presvedčiť prítomní ochrankári a medzi tromi z nich a niekoľkými hráčmi vypukla bitka.



Slovinský portál 24ur informoval, že 31-ročný útočník Marko Livaja udrel jedného z členov ochranky do tváre. Ten následne stratil vedomie a pri páde na zem si udrel hlavu. Utrpel tržné rany a poškodil si zub. Zranenie potvrdila aj bezpečnostná služba zodpovedajúca za udržiavanie verejného poriadku v okolí jazera Bled a oznámila, že v tejto súvislosti podá trestné oznámenie.



Hajduk poprel, že by došlo k akejkoľvek fyzickej konfrontácii. Podľa jeho vyhlásenia šli hráči a tréneri na večeru a po návrate do Bledu došlo s členmi ochranky k menšej hádke. Dôvodom sporu mala byť hlasná hudba z prenosného reproduktora, ktorú údajne po zásahu ochranky vypli. Klub dodal, že proti tomu, čo „považuje za nevhodné správanie bezpečnostnej služby“, podnikne právne kroky.