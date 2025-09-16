< sekcia Šport
Hráči HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili nad HK TAM Levice 5:0
Brankár Roman Kaľavský zneškodnil všetkých 19 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v sezóne.
Autor TASR
Považská Bystrica 16. septembra (TASR) - Hráči HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili nad HK TAM Levice 5:0 v utorňajšej predohrávke 2. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy. Dosiahli tým prvé víťazstvo v sezóne po tom, čo v úvodnom kole prehrali v Skalici 3:4. Levice naopak nenadviazali na presvedčivý triumf nad Martinom 5:1. Brankár Roman Kaľavský zneškodnil všetkých 19 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v sezóne.
Tipos Slovenská hokejová liga, 2. kolo
HK ‘95 Považská Bystrica - HK TAM Levice 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Góly: 16. Ligas (Tománek), 26. Tománek (Nahálka), 31. Belic (Ferenyi, Galimov), 32. Štefánik (Zemko), 35. Rehák (Nahálka). Rozhodcovia: Valo, Valach - Junek, Kováčik, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 324 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský - Omelka, Nahálka, L. Ďurkech, A. Zlocha, Putala, Gachulinec, J. Ďurkech - Rehák, J. Zlocha, Urbánek - Ligas, Rufati, Tománek - Zemko, Štefánik, Židek - Belic, Ferenyi, Galimov
Levice: Šebo (32. Maťovčík) - Rais, Pánik, Pač, Valent, Šiškov, Scheuer, Štrbáň, Štefanka - Bartakovics, Slovák, Chlepčok - Alapuranen, Kupka, Králik - Ozimák, Kráľ, Sobotka - Tužinský, Svitana, Gellen
