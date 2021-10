Hráči HK Nitra zdolali HC GROTTO Prešov v 8. kole Tipos extraligy

HK Nitra - HC GROTTO Prešov 8:3 (2:2, 3:1, 3:0)



Góly: 11. Tvrdoň (Mezei, Raskob), 18. Buček (Nemec, Krivošík), 22. Krivošík (Holešinský, Nemec), 31. Tvrdoň, 34. Holešinský, 48. Tvrdoň (Volko), 56. Bajtek (Mezei), 59. Baláž (Buček, Bajtek) - 10. Sýkora, 18. Charbonneau (Čacho), 26. V. Fekiač (Šimun) Rozhodovali: Štefik, Moller - Synek, Gegáň, vylúčení: 6:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1213 divákov.



Nitra: Honzík - Raskob, Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák - Tvrdoň, Hrnka, R. Varga - Buček Holešinský, Krivošík - Bajtek, Baláž, Volko - Múčka, A. Sýkora, Drábek - Zöld



Prešov: Bespalov (34. Petrík) - Bakala, Rais, F. Fekiač, Růžička, D. Jendroľ, Turan, Bača, Lalík - J. Sýkora, Čacho, Charbonneau - Miškuf, Klíma, Žilka - P. Halama, Zagrapan, Magdolen - Krasničan, V. Fekiač, Šimun



Hlasy po zápase:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Momentálne sme vo fáze, kedy nám to strelecky sype. To sme aj v tomto zápase využili. Začiatok bol ťažký. Zápas s Prešovom je špecifický, je tam veľa dokorčuľovaných pukov a chvíľu trvalo, kým to hráči akceptovali. Myslím si, že sme si potom našli kľud a dalo sa na kombinácie pozerať.”



Ernest Bokroš, tréner Prešova: „Ťažko sa mi hodnotí stretnutie, v ktorom dostanete 8 gólov. Myslím si, že zápas sme si slušne rozohrali. Prvú príčinu vidím v tom, že po našich góloch sme dostali rýchle góly od súpera. Samozrejme, súper má šikovných hráčov a vie využiť každú chybu. My sa na góly “nadreme”, a naopak, veľmi ľahko ich dostaneme. Za stavu 5:3 sme dostali šancu, presilovku o dvoch hráčov, tú sme nevyužili. Keď dal súper na 6:3, zápas sa už iba dohral.”

Nitra 15. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v 8. kole Tipos extraligy nad HC GROTTO Prešov 8:3.Nezáživný úvod stretnutia sa v polovici dejstva rozbehol na slušné gólové predstavenie. V 10. minúte prepadli v útočnom pásme štyria Nitrania a v následnom prečíslení otvoril skóre presnou strelou Ján Sýkora. Hostia sa však radovali iba 34 sekúnd, po ktorých vyrovnal dorážajúci Tvrdoň. Prešovčania išli znovu do vedenia v 18. minúte, presadil sa Charbonneau. V tomto prípade bola odpoveď “corgoňov” ešte rýchlešia, keď do pol minúty vyrovnal švihom Buček.Nastolený trend, a síce štyri góly na tretinu pokračoval aj v prostrednej časti. V 22. minúte s ľahkosťou prešiel stredným pásmom Holešinský, posunul puk Krivošíkovi a ten rutinérsky zakončil - 3:2. Hostia sa ocitli prvýkrát v role prehrávajúceho, avšak iba do 26. minúty, kedy Honzíka prestrelil Viktor Fekiač. V 31. minúte sa ocitol puk pred Bespalovom a opäť ho úspešne dorazil dvojgólový Tvrdoň. Nitranom sa podarilo v 34. minúte odskočiť súperovi na rozdiel dvoch gólov. Holešinský preukázal svoju rýchlosť a zaviezol puk až za chrbát ruského gólmana, ktorého následne vystriedal Petrík.V 45. minúte napálil brvno nitrianskej brány Lalík a následne mal Prešov výbornú príležitosť vrátiť sa späť do zápasu. Dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov však “koňare” nevyužili. Zákonite zverencov trénera Bokroša potrestal zavŕšením hetriku Tvrdoň. Nitrania záver stretnutia dohrali v pohode a pridali ďalšie dva góly. Prvýkrát v sezóne sa presadil Bajtek a na konečných 8:3 uzavrel Baláž.