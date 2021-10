Hráči HK Spišská Nová Ves nestačili na HC Košice v 10. kole

HK Spišská Nová Ves - HC Košice 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)



Góly: 59. Štrauch (Atwal, Tyczynskí) - 2. Lapšanský (Belluš), 18. Paršin (Chovan), 30. Pereskokov (Jokeľ), 33. Pherson (Slovák), 37. Tansey (Chovan, Paršin), 45. Rogoň (Belluš), 49. Milý (Havrila, Jokeľ). Rozhodovali: Žák, Konc st. – Junek, Crman, vylúčení: 8:4, navyše: Petgrave (SNV) 10+DKZ OT, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Spišská Nová Ves: Melicherčík (23. Surak) – Petgrave, Atwal, Romaňák, Ordzovenský, Česánek, Chovan, M. Malina, Olejník - Džugan, Černý, Kuru - Vrábeľ, Halama, Rapáč – Štrauch, Tyczynskí, Ščurko – Hamráček, Vartovník, Tomala



Košice: Riečický – Saucerman, Šedivý, Tansey, Deyl, Romančík, Cibák, Jacko – Bartánus, Slovák, McPherson – Pereskokov, Chovan, Parshin – Lapšanský, Rogoň, Belluš – Milý, Havrila, Jokeľ

Spišská Nová Ves 22. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 10. kola Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves vysoko 7:1 a poskočili na 6. miesto tabuľky. Domácim patrí predposledná priečka.Východoslovenské derby sa hralo naposledy medzi Spišskou Novu Vsou a Košicami 12. februára 2010, vtedy domáci prehrali 1:4. Hostia od úvodu udávali tempo, už v 2. minúte strelil gól Lapšanský za asistencie Belluša. Hostia mali navrch aj ďalej a potvrdili to druhým gólom z hokejky Paršina.Košičania držali opraty zápasu aj v druhej tretine. V 26. minúte síce nevyužili presilovku 5:3, no po polhodine hry zvýšil na 3:0 Pereskokov a po ňom skórovali aj Pherson a Tansey. Za domácich mohol znížiť Štrauch, no nepremenil trestné strieľanie.Aj záverečná tretina bola v réžii Košíc. V 45. minúte sa individuálne predviedol Belluš a z jeho prihrávky strelil šiesty gól Rogoň. V 46. minúte domáci dostali puk do siete, rozhodcovia však gól neuznali. Na 7:0 potom zvýšil Milý a Spišská sa dočkala až v 59. minúte, keď zaznamenal čestný gól Štrauch.