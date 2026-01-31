< sekcia Šport
Hráči Hoffenheimu natiahli víťaznú šnúru v lige už na päť stretnutí
Bayern Mníchov nezvíťazil v Bundeslige už v druhom zápase za sebou.
Autor TASR
Berlín 31. januára (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov nezvíťazil v Bundeslige už v druhom zápase za sebou. Po prekvapujúcej prehre s Augsburgom (1:2) uhral v sobotu na pôde Hamburgu iba bod po remíze 2:2. Vyrovnávajúci gól domácich strelil v 53. minúte Luka Vuškovič. Bayern má na čele tabuľky deväťbodový náskok, druhý Dortmund má však šancu znížiť manko v prípade úspechu v nedeľňajšom dueli s Heidenheimom.
Hráči Hoffenheimu natiahli víťaznú šnúru v lige už na päť stretnutí. V sobotňajšom zápase zdolali Union Berlín vďaka dvom gólom Andreja Kramariča 3:1 a bodovo sa dotiahli na Dortmund. Hoffenheim v tomto kalendárnom roku ešte nestratil v lige ani bod.
Štvrté je priebežne Lipsko, ktoré pokračuje v nevyrovnaných výkonoch, tentoraz podľahlo Mainzu 1:2. Hostia vyhrali tretí zápas zo štyroch a priebežne sa posunuli z barážovej priečky do pásma záchrany. Šiestu pozíciu si upevnil Leverkusen, ktorý uspel na pôde Frankfurtu 3:1. Eintracht dohrával zápas s desiatimi hráčmi po vylúčení Ellyesa Skhiriho v 71. minúte. Brémy remizovali s Mönchengladbachom 1:1, bod pre domácich zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času Keke Topp.
Bundesliga - 20. kolo:
FC Augsburg - FC St. Pauli 2:1 (1:1)
Góly: 41. a 59. Gregoritsch - 32. Sinani (z 11 m)
Werder Brémy - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4 Topp - 62. Tabakovič
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)
Góly: 50. Koch - 26. Arthur, 33. Tillman, 90.+3 Garcia, ČK: 71. Skhiri (Frankfurt) po 2. ŽK
TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly: 42. a 45. Kramarič (prvý z 11 m), 47. Leite (vl.) - 68. Khedira
RB Lipsko - 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:1)
Góly: 40. Harder - 45.+6 Amiri (z 11 m), 49. Silas
Hamburger SV - Bayern Mníchov 2:2 (1:1)
Góly: 34. Vieira (z 11 m), 53. Vuškovič - 42. Kane, 46. Diaz
