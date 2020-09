Hráči Jokeritu odmietli odletieť do Bieloruska, zápas v Minsku nebude

Helsinki 3. septembra (TASR) - Hokejisti Jokeritu Helsinki neodleteli na svoj úvodný zápas novej sezóny KHL, v ktorom sa mali vo štvrtok o 17.10 SELČ predstaviť na ľade Dinama Minsk. Hráči sa ho rozhodli bojkovať pre politickú situáciu v Bielorusku. Vedenie súťaže na svojom webe potvrdilo, že štvrtkový duel sa neuskutoční. O dôvodoch bude informovať verejnosť neskôr.



Fínsky klub najprv oznámil, že do Minska odletí vo štvrtok o jednej hodine popoludní, v bieloruskej metropole strávi iba osem hodín a po zápase sa po polnoci vráti späť. Pôvodné rozhodnutie nastúpiť v Minsku však spôsobilo vo Fínsku silnú kritiku. Fanklub Jokeritu následne ohlásil bojkot domácich zápasov tímu, ak by na duel nastúpil.



Podľa fanúšikov "žolíkov" by klub svojou účasťou legitimizoval režim autoritárskeho prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka. Od jeho augustového znovuzvolenia trvajú v krajine masové protesty a štrajky, na ktoré bezpečnostné sily reagujú násilím a zatýkaním. Opozícia označila volebné výsledky za sfalšované. Podľa fanúšikov Jokeritu Lukašenko zneužíva hokej a účasť v prestížnej KHL ako nástroj propagandy.



Fanklub Jokeritu chcel ohláseným bojkotom takisto prejaviť solidaritu s priaznivcami Dinama, ktorí neplánovali ďalej svoj klub podporovať. Reagovali tak na fakt, že predstavitelia Dinama v médiách vyslovili podporu Lukašenkovi.



Generálny manažér Jokeritu Jari Kurri po kritike uviedol, že sa snažil zápas odložiť, ale bieloruský klub bol proti. "Výnimočne sme sa rozhodli, že poletíme do Minska v deň zápasu, odohráme ho a potom hneď poletíme domov. Veríme, že v Bielorusku sa súčasná politická situácia vyrieši pokojnou cestou," povedal Kurri podľa euronews.com.



Fínsky športový magazín Hufvudstadsbladet zdôraznil, že fanúšikovia Jokeritu chcú svojím konaním upriamiť pozornosť na nedodržiavanie ľudských práv v Bielorusku. Ešte pred štvrtkovým verdiktom vylučoval možnosť zrušenia zápasu. "Majitelia Jokeritu majú veľmi silné väzby na Kremlin," napísal editor magazínu.