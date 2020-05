Hráči Lipska chcú začať naplno trénovať už na budúci týždeň

Lipsko 1. mája (TASR) - Už na budúci týždeň chcú začať s plnou tréningovou záťažou futbalisti bundesligového RB Lipsko. Pred reštartom sezóny v Nemecku plánujú absolvovať aj celotímovú karanténu.



Výkonný riaditeľ klubu Oliver Mintzlaff informoval, že v piatok a v pondelok absolvujú všetci hráči test na prítomnosť koronavírusu. "Plán je vrátiť sa k tímovému tréningu v utorok v prípade, že všetky teste budú negatívne," povedal pre agentúru DPA.



Vzhľadom na vládne reštrikcie zatiaľ bundesligové kluby trénujú iba v malých skupinách a bezkontaktne. Očakávajú, že úrady už na budúci týždeň opatrenia uvoľnia.



"Od budúcej soboty by sme potom mali absolvovať spoločnú karanténu so všetkými hráčmi a členmi realizačného tímu. Budeme sa zdržiavať v našom tréningovom areáli a pravdepodobne tam budeme aj spať," uviedol obranca Marcel Halstenberg pre televíziu MDR.



V Nemecku sa liga nehrá od polovice marca. Prvé zápasy by sa nemali uskutočniť pred 23. májom. V krajine evidovali v piatok popoludní viac ako 163-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, koronavírusu podľahlo 6623 osôb.