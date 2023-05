Hráči Lutonu venovali postup Lockyerovi: Chlapci mi postupom pomohli

Londýn 28. mája (TASR) - Po 31 rokoch sa do najvyššej anglickej súťaže vrátia futbalisti Lutonu. Postupovej dráme, ktorá vyvrcholila rozstrelom vo finále play off Championship, predchádzal náhly kolaps kapitána Lutonu Toma Lockyera. Jeho spoluhráči po zápase zdôraznili, že bojovali aj za neho a po zápase pózovali s jeho dresom.



Lockyer spadol na trávnik už v úvodnej desaťminútovke bez cudzieho zavinenia a následne sa ocitol v starostlivosti lekárov. Po prevoze do nemocnice absolvoval lekárske vyšetrenia. Krátko po zápase sa na sociálnych sieťach objavili jeho fotografie, na ktorých sa v nemocničnej izbe v spoločnosti blízkych raduje z postupu svojho tímu. "Celú sezónu bol veľmi dôležitá súčasť nášho tímu. Toto víťazstvo patrí jemu," povedal obranca Reece Burke, ktorý Lockyera vystriedal. Obranca Lutonu a waleskej reprezentácie sa na sociálnych sieťach poďakoval za starostlivosť lekárov a vyjadril nadšenie z výsledku: "V tejto chvíli nie som tam, kde by som chcel byť a kde som si myslel, že budem po záverečnom hvizde. Cítim sa však veľmi dobre. Pomohlo mi to, ako chlapci bojovali na ihrisku a aký výsledok dosiahli. Je mi cťou byť súčasť tohto tímu," uviedol.



Hráči Lutonu napokon triumfovali nad Coventry po penaltovom rozstrele, duel vo Wembley sledovalo vyše 85-tisíc divákov. Skóre otvoril v 23. minúte stredopoliar Lutonu Jordan Clark, presný zásah Gustava Hamera zo 66. minúty poslal zápas za stavu 1:1 do predĺženia. Ani v ňom sa o víťazovi nerozhodlo a rozuzlenie priniesla 6. séria v jedenástkovom rozstrele. V jej úvode uspel Dan Potts, ktorý nadviazal na predošlých 10 úspešných exekútorov. Fankaty Dabo následne ako jediný neuspel.



Pre Luton ide o návrat do najvyššej anglickej súťaže po 31 rokoch. Vypadol z nej po sezóne 1991/1992, teda rok pred vznikom Premier League. V základnej časti Championship sezóny 2022/2023 obsadil 3. miesto za Burnley a Sheffield United, ktorí si vybojovali priamy postup.



Anglické médiá označujú finále play off Championship ako najlukratívnejší zápas svetového futbalu, keďže po postupe do Premier League si môže podľa nich klub prilepšiť o takmer 200 miliónov eur.