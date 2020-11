Hráči Neapola venovali víťazstvo 4:0 nad AS Rím Maradonovi

Neapol 30. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol venovali ligové víťazstvo 4:0 nad AS Rím zosnulému Argentínčanovi Diegovi Maradonovi. Podľa Lorenza Insigneho mali hráči špeciálnu motiváciu uctiť si triumfom klubovú ikonu. Maradona priviedol Neapol k jediným dvom majstrovským titulom v talianskej lige v rokoch 1987 a 1990 i k zisku Pohára UEFA v roku 1989.



"Diego bol pre celý Neapol obrovským idolom, navždy zostane v našich srdciach. Pred začiatkom zápasu so mnou lomcovali veľké emócie, ktoré sa ešte vystupňovali po tom, ako som v 31. minúte otvoril skóre. Bol to pre nás nádherný a jedinečný večer. Na AS Rím sme sa veľmi dobre pripravili a od prvej do poslednej minúty sme hrali maximálne koncentrovane," pochvaľoval si Insigne.



Po zmene strán pridali Neapolčania ďalšie tri góly. Belgičan Dries Mertens si pripísal na konto 129. presný zásah v drese "partenopei" a upevnil si post najlepšieho kanoniera v klubovej histórii. V Serii A ho delia už iba tri góly od dosiahnutia magickej stovky. Prvýkrát sa strelecky presadil v tíme spod Vezuvu 30. októbra 2013 vo víťaznom zápase na pôde Fiorentiny.



"Dries podal opäť výborný výkon a potvrdil, že má nos na góly. Pochvalu si však zaslúžia všetci, každý priložil ruku k dielu. Hrali sme počas celého zápasu s vysokou intenzitou a veľmi organizovane. Mužstvo ukázalo charakter. Neapol v takomto vydaní chcem vidieť aj v ďalších zápasoch," uviedol pre klubový web tréner SSC Gennaro Gattuso.



Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil na ihrisko v 83. minúte za stavu 3:0. Neapol sa v tabuľke dostal na piate miesto pred svojho nedeľňajšieho súpera s rovnakým počtom 17 bodov. Pred nimi je vďaka lepšiemu skóre majstrovský Juventus Turín. Neapol má šesťbodovú stratu na milánsky AC, ktorý napriek absencii zraneného Zlatana Ibrahimoviča zdolal Fiorentinu 2:0 a upevnil si post lídra.