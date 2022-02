Hráči o Ramsaym: Prišiel a ukázal nám novú cestu

Na snímke sprava slovenskí hráči Juraj Slafkovský a Miloš Roman a uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay oslavujú po zisku bronzu počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke usmiaty tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay po zisku bronzu po zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 20. februára (TASR) - Craig Ramsay prišiel na Slovensko pred štyri a pol rokmi s cieľom dať hokeju novú tvár. Nie len ako tréner národného mužstva, ale aj mentor pre všetkých mládežníckych koučov, ktorých v lete 2017 generálny manažér Miroslav Šatan so svojím tímom menovali do jednotlivých výberov. Kanadský odborník im mal vštepiť nový systém práce i herný štýl, priamočiarejší, modernejší a ofenzívnejší, aby sa ho pri reprezentácii učili adepti na najcennejší dres už od najmladších výberov.," povedal vtedy Šatan, dnešný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Proces zmeny hokejového myslenia bol často zložitý a bolo zrejmé, že ovocie sa nedostaví okamžite. Hra národného tímu však postupne dostávala svoju tvár a aj u vždy náročných fanúšikov sa čoraz častejšie hovorilo, že na hokej "sa dalo pozerať", i keď sa ešte nedostavili želané výsledky. Pod Ramsayho vedením sa striedali viacerí asistenti, ktorí si zámorské praktiky od národného tímu prenášali aj do klubov. Reprezentácia postupovala krôčik po krôčiku, na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach jej ešte ušlo vytúžené štvrťfinále, no vlani v Rige sa doň Slovensko už dostalo po dlhých ôsmich rokoch. Vrchol štyri a polročného snaženia prišiel o necelých rok neskôr v Pekingu.Ramsay so svojim realizačným tímom sa nebáli do ďalekej Číny zobrať mladý tím, piatich hráčov z domácej extraligy a obstáli na výbornú. Pod piatimi kruhmi vybojovali pre Slovensko premiérový cenný kov. Na turnaji, i keď opäť bez hráčov z NHL, nepatrilo medzi medailových favoritov, ale po zlom štarte sa dokázali jeho hráči zomknúť a v každom zápase predviedli lepší výkon ako v tom predchádzajúcom. A veľkú mieru na to má práve sedemdesiatročný kanadský odborník.," vyznal sa pre TASR Michal Krištof, ktorý sa po Ramsayho príchode etabloval do národného tímu a pod jeho taktovkou sa predstavil na všetkých veľkých turnajoch.," zožal trénerovi poklonu jeden z lídrov tímu Peter Cehlárik. "," povedal pre TASR.," dodal kapitán bronzového tímu Marek Hrivík.Ramsayho čaká so slovenským tímom ešte minimálne jeden turnaj a po májových majstrovstvách sveta vo Fínsku sa rozhodne, či bude úspešná spolupráca pokračovať aj ďalej.