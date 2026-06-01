Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Šport

Hráči PSG ukázali trofej LM na kurte Philippa Chatriera

.
Na snímke hráči Paríža St. Germain pózujú s trofejou po finálového dueli Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ousmane Dembele a jeho traja francúzski spoluhráči Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery a Desire Doue dostali od zaplneného hľadiska na kurte Philippa Chatriera potlesk v stoji.

Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain priniesli trofej za víťazstvo v sobotňajšom finále Ligy majstrov po nad Arsenalom na tenisový Grand Slam Roland Garros. Úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele a jeho traja francúzski spoluhráči Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery a Desire Doue dostali od zaplneného hľadiska na kurte Philippa Chatriera potlesk v stoji.

Prezident PSG Nasser Al-Khelaifi sa taktiež nachádzal na štadióne, ktorý je blízko Parku princov, domovského stánku klubu. Al-Khelaifi je bývalý tenista, na okruhu ATP odohral dva duely. V roku 1995 prehral s bývalým víťazom Roland Garros Thomasom Musterom. Päťdesiatdvaročný Katarčan reprezentoval aj svoju krajinu v Davisovom pohári.

„Počas celého ročníka sme každý deň pracovali na tom, aby sme túto trofej opäť získali. Pokúsime sa vyhrať ďalšiu v budúcej sezóne, ale predtým sú tu majstrovstvá sveta s národným tímom,“ citovala Dembeleho agentúra AP. Ten následne začal spievať s podporou publika obľúbený pokrik francúzskeho veľkoklubu „Toto je Paríž!“.
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny