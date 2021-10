Slovan Bratislava podľahol hráčom HC 05 Banská Bystrica

HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 16. Matoušek (Sukeľ), 49. Sersen (Gachulinec) - 29. Brejčák (Berger, Fossier), 35. Šoltés (Fossier, Berger), rozh. nájazd premenil Ihnačák. Rozhodovali: D. Konc, Krajčík – Knižka, Jedlička, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2460 divákov.



Slovan Bratislava: Gudlevskis – MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Štajnoch – Zigo, Harris, Takáč – Jääskeläinen, Rapuzzi, Yogan – Sukeľ, Kytnár, Matoušek – Lukošík, Preisinger, Urbánek



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Brejčák, Žiak, Crevier-Morin, Ďatelinka, Bdžoch – Gabor, Ihnačák, Ščerbak – Fossier, Berger, Šoltés – Vašaš, Bubela, Mistele – Výhonský, Tamáši, Kabáč

Na snímke zľava Milan Kytnár (Slovan) a Brian Ihnačák (Banská Bystrica) v zápase 8. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC ‘05 Banská Bystrica v Bratislave 15. októbra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava Tomáš Matoušek (Slovan) a Martin Bdžoch (B. Bystrica) v zápase 8. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC ‘05 Banská Bystrica v Bratislave 15. októbra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hlavný tréner Slovana Robert Döme a Joona Jääskeläinen (Slovan) v zápase 8. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC ‘05 Banská Bystrica v Bratislave 15. októbra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hlasy po zápase:



Andrej Podkonický, asistent trénera Slovana: "Nezachytili sme prvú tretinu. Súper bol rýchly a silný na puku. Hokej, ktorý sme chceli hrať od začiatku sme hrali až v tretej tretine. Dnes sme si nezaslúžili vyhrať za dva body."



Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: "Sme spokojní s dvoma bodmi, aj keď sme mohli získať tri. Ale nepremenili sme šance a pri góle na 2:2 sme urobili chybu. Hrali sme dobre len 40 minút."



Bratislava 15. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v 8. kole Tipos extraligy na domácom ľade s HC 05 Banská Bystrica 2:3 po nájazdoch. Rozhodujúci gól si pripísal Brian Ihnačák.Pred zápasom odovzdalo vedenie domáceho klubu dres s č. 50 bývalému brankárovi Pavlovi Rybárovi na počesť jeho životného jubilea. Jeho nasledovník Gudlevskis si pripísal prvý zákrok v zápase, na opačnej strane premárnil veľkú šancu Zigo. Domáci potom nevyužili presilovku, hostia sa potom dostali do šance po prieniku Gabora. Ďalšiu šancu mal potom Tamáši, ale napokon išli do vedenia domáci po zásahu Matoušeka. V prvej tretine však mali viac šancí hostia, ale ani Fossier neprekonal brankára Slovana.V druhej tretine mal prvú veľkú šancu Harris pri presilovke hostí, ale netrafil. Potom mali opäť šancu hostia a dočkali sa zaslúženého vyrovnania. Brejčák využil zakrytý výhľad Gudlevskisa a od modrej čiary poslal puk do siete. Slovan mohol poslať do vedenia Zigo, ale svoju príležitosť nepremenil, no hosťujúci Šoltés mieril presne a "Barani" išli do kabín s dvojgólovým náskokom.Slovan sa v tretej tretine pokúšal o vyrovnanie, ale narážal na dobre brániaceho súpera. V 49. minúte však napálil od modrej čiary obranca Sersen a vyrovnal na 2:2. Bystričania si chceli vedenie zobrať späť, no Mistele neprekonal Gudlevskisa.V predĺžení mohli rozhodnúť najskôr Berger a po ňom Yogan a Sukeľ, no o víťazovi rozhodli až nájazdy. Ten víťazný premenil Ihnačák v 6. sérii.