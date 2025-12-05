< sekcia Šport
Hráči St. Louis prehrali na ľade Bostonu 2:5, Dvorský nebodoval
Dvorský nastúpil v treťom útoku na 16:34 min a pripísal si 5 „hitov“ a nulu v kolonke plus mínus.
Autor TASR,aktualizované
New York 5. decembra (TASR) - Hokejisti St. Louis prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Bostonu 2:5. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa do kanadského bodovania nezapísal.
Dvorský nastúpil v treťom útoku na 16:34 min a pripísal si 5 „hitov“ a nulu v kolonke plus mínus. Blues prehrali druhýkrát za sebou a v Západnej konferencii sú na 13. priečke.
Líder ligy z Colorada podľahol New Yorku Islanders u súpera 3:6. Ukončil tak sériu sedemnástich stretnutí, v ktorých získal aspoň bod.
NHL - výsledky:
Boston - St. Louis 5:2, Carolina - Toronto 1:5, Florida - Nashville 1:2 pp, New York Islanders - Colorado 6:3, Ottawa - New York Rangers 2:4, Tampa Bay - Pittsburgh 3:4, Columbus - Detroit 6:5 pp a sn, Calgary - Minnesota 4:1, Edmonton - Seattle 9:4, Los Angeles - Chicago 1:2
