Hráči sú v starostlivosti fyzioterapeutov, Kudrna je po CT v poriadku

Ostrava 20. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Andrej Kudrna a Martin Pospíšil budú k trénerom dispozícii v utorňajšom zápase proti Švédsku na MS v Ostrave. Obaja mali v nedeľňajšom súboji s Lotyšskom (2:3 pp) zdravotné problémy, Kudrnovi museli po zásahu pukom do hlavy zošívať ranu, no následné CT vyšetrenie neodhalilo vážnejší problém.



"Nepreukázalo vážnejšie poranenia, takže by mal byť v poriadku. Nemal neurologické príznaky a ani príznaky otrasu mozgu," uviedol lekár slovenského tímu Pavol Lauko. V poriadku je aj Pospíšil, ktorý mal v zápase kŕče vyplývajúce aj z vysokej teploty v hale. Na ňu sa sťažovali viacerí hráči a zareagoval na ňu aj lekár tímu. "Hráči absolvovali regeneráciu a počas pondelka boli v starostlivosti fyzioterapeutov. Nasadili sme im rehydratačnú liečbu, pretože podmienky v hale sú ťažké. Pitný režim je v takýchto podmienkach mimoriadne dôležitý, pretože hráč môže stratiť počas zápasu aj 4-5 kg," poznamenal Lauko.



Slováci absolvovali v pondelok dobrovoľný tréning, na ktorom boli brankári Stanislav Škorvánek a Matej Tomek. Doplnili ich útočníci Viliam Čacho a Martin Faško-Rudáš, ktorí nezasiahli do duelu s Lotyšskom. V ňom si slovenský tím nepoistil štvrťfinále a tak sa o jeho konečnom umiestnení v základnej B-skupine rozhodne v utorok. V ceste za čo najlepším postavením v tabuľke im budú stáť Švédi. "Hrať proti takémuto tímu je pre hráčov odmena za to, čo doteraz odviedli. Švédi sa zatiaľ ukazujú ako najkompaktnejší tím. V bránke, obrane aj v útoku majú veľkú silu. My musíme hrať čo najviac s pukom, a nenechať iniciatívu Švédom, ktorí sú kombinačne veľmi dobrí," konštatoval asistent trénera Ján Pardavý.