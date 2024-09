Hráči tímu Bodo/Glimt žijú blízko štadióna, na duely chodia autobusom

Bodo 27. septembra (TASR) - Hoci futbalisti nórskeho klubu FK Bodo/Glimt bývajú neďaleko štadióna Aspmyra a na zápasy chodia zvyčajne pešo, na domáce stretnutia Európskej ligy musia cestovať tímovým autobusom. Núti ich k tomu pravidlo Európskej futbalovej únie (UEFA).



Hráči sa zvyčajne zhromaždia 220 metrov od štadióna, kde naskočia do autobusu. Následne absolvujú 30-sekundovú cestu okolo svojho tréningového strediska na štadión Aspmyra. "Je to v poriadku. Povedali nám, že to tak je, takže na to už nebudeme plytvať energiou. Zaparkujeme tam, naskočíme do autobusu a pripravíme sa na zápas," uviedol krídelník Jens Petter Hauge podľa portálu independent.co.uk. Keďže neexistujú žiadne pravidlá o spoločnom odchode tímov po zápasoch, hráči sa môžu vybrať na krátku prechádzku domov aj pešo.