Hráči týždňa NHL sú brankár Hellebuyck, útočníci J. Staal a P. Kane

New York 13. januára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu a útočníci Jordan Staal z Caroliny a Patrick Kane z Detroitu. V pondelok o tom informoval oficiálny web profiligy.



Honor prvej hviezdy získal Hellebuyck, ktorý dosiahol proti Nashvillu jubilejné 300. víťazstvo v základnej časti NHL. Postaral sa tak o historický zápis, 300. triumf sa mu podarilo získať najrýchlejšie spomedzi všetkých brankárov narodených v USA. Potreboval na to len 538 zápasov. Dokopy iba sedem amerických brankárov dosiahlo túto métu, okrem Hellebuycka je z nich aktívny už len Jonathan Quick (399). V celej histórii profiligy to rýchlejšie dokázali iba Andrej Vasilevskij (490 duelov) a Jacques Plante (521). Úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje v týždni dosiahol aj čisté konto proti Coloradu a pomohol Jets získať náskok na čele Centrálnej divízie.



Ocenenie pre druhú hviezdu týždňa získal Staal, ktorý dosiahol v štyroch zápasoch päť gólov a dve asistencie. Pri triumfe Hurricanes nad Torontom Maple Leafs 6:3 sa blysol hetrikom. Bol to pre neho štvrtý hetrik v kariére a prvý od 10. apríla 2022. Vo veku 36 rokov a 121 dní sa stal tretím najstarším hráčom v histórii klubu, ktorý zaznamenal duel s tromi gólmi.



Treťou hviezdou sa stal Kane. Tridsaťšesťročný americký krídelník dosiahol v troch vystúpeniach 6 bodov (2+4) a aj s jeho pomocou Red Wings vo všetkých uspeli. Detroit tak natiahol víťaznú sériu na sedem zápasov.