Hráči týždňa NHL sú Gustavsson, Eichel a Holloway

New York 24. marca (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Filip Gustavsson z Minnesoty Wild a útočníci Jack Eichel z Vegas Golden Knights a Dylan Holloway zo St. Louis Blues. Informovala o tom oficiálna webstránka profiligy.



Honor prvej hviezdy patrí Gustavssonovi, ktorý z celkovo 84 striel, ktorým čelil, inkasoval len dvakrát. Týždeň odštartoval 28 úspešnými zákrokmi pri výhre 3:1 nad Los Angeles Kings. V druhom zápase proti Seattlu (4:0) si pripísal jedenáste čisté konto v profiligovej kariére, svoje piate v sezóne. V záverečnom stretnutí týždňa inkasoval gól na domácom ľade po vyše 161 minútach, čím vytvoril rekord klubu. Dvadsaťšesťročný brankár pomohol svojmu tímu vyhrať všetky tri zápasy, v Západnej konferencii je Minnesota momentálne na siedmej priečke.



Druhou hviezdou týždňa sa stal Eichel, ktorý v sledovanom období strelil dva góly a pridal päť asistencií. Jeho Golden Knights vyhrali rovnako všetky tri stretnutia. Najviac sa mu darilo v dueli proti Detroitu, pri víťazstve 6:3 si pripísal štyri body za gól a tri asistencie. V kanadskom bodovaní celej súťaže je na piatom mieste so ziskom 87 bodov (23+64), pre Američana je to už teraz bodovo najúspešnejšia sezóna v kariére.



Najlepšiu trojicu uplynulého týždňa skompletizoval Holloway. Krídelník "bluesmanov" sa v štyroch dueloch gólovo presadil raz a spoluhráčom prihral na šesť presných zásahov. Blues aj vďaka nemu predĺžili svoju víťaznú šnúru na šesť zápasov a dostali sa na postupovú priečku v Západnej konferencii. S 58 bodmi (23+35) je tretí najproduktívnejší hráč tímu.