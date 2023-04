Hráči týždňa NHL sú MacKinnon, Eberle a Lyon

New York 10. apríla (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali center Colorada Nathan MacKinnon, krídelník Jordan Eberle zo Seattlu a brankár Floridy Alex Lyon. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka súťaže.



Ocenenie pre prvú hviezdu týždňa patrí MacKinnonovi, ktorý v sledovanom období strelil tri víťazné góly svojho tímu. Celkovo si v uplynulom týždni pripísal v štyroch zápasoch 10 kanadských bodov za 5 gólov a rovnaký počet asistencií, čím výrazne pomohol Avalanche dostať sa na prvé miesto v tabuľke Centrálnej divízie.



Eberle zaznamenal osem bodov (4+4) v štyroch vystúpeniach Kraken, ktorí si prvýkrát v klubovej histórii vybojovali miestenku v play off. Dva z jeho štyroch presných zásahov mali prívlastok víťazné.



Lyon zlikvidoval 117 zo 122 striel, ktorého naňho v minulom týždni smerovali. "Panterov" priviedol k trom víťazstvám. Obzvlášť v súboji s Ottawou privádzal strelcov súpera do zúfalstva. Na triumfe 7:2 sa podieľal 56 úspešnými zákrokmi.