Hráči týždňa v NHL sú Greaves, McDavid a Hellebuyck

New York 14. apríla (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Jet Greaves z tímu Columbus Blue Jackets, útočník Connor McDavid z Edmontonu Oilers a ďalší brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka profiligy.



Honor prvej hviezdy si vyslúžil Greaves, ktorý mal do minulého týždňa na konte len 16 zápasov v NHL. V sledovanom období bol však hlavnou oporou Columbusu, ktorý priviedol k trom víťazstvám v troch dueloch, pričom mal priemer jeden inkasovaný gól na zápas a úspešnosť zásahov 96,8 percenta. Dvadsaťštyriročný Kanaďan dosiahol v stretnutí s Washingtonom (7:0) čisté konto - svoje prvé v profiligovej kariére. Aj jeho zásluhou Blue Jackets stále živia nádej na účasť v play off.



Druhou hviezdou sa stal McDavid, ktorý zažil vydarený návrat po zranení. Kapitán Oilers bol najproduktívnejší hráč v uplynulom týždni, keď v troch zápasoch nazbieral deväť asistencií. Ligu viedol aj s ôsmimi plusovými bodmi. Najviac sa mu vydaril súboj so San Jose, keď k triumfu 4:2 prispel štyrmi asistenciami. Aj vďaka výkonom 28-ročného kanadského centra si Edmonton zaistil štart vo vyraďovačke.



Ocenenie pre tretiu hviezdu týždňa patrí Hellebuyckovi, ktorý rovnako ako Greaves mal stopercentnú zápasovú bilanciu - v troch dueloch priviedol Winnipeg k trom výhram. Počas sledovaného obdobia stlačil priemer inkasovaných gólov na 1,62 a dosiahol úspešnosť zásahov 93,1 percenta. V stretnutí s Dallasom (4:0) vychytal shutout, už svoj ôsmy v tejto sezóne, čo je najviac medzi ligovými brankármi. Tridsaťjedenročný Američan pomohol Jets k premiérovému zisku Prezidentskej trofeje pre víťaza základnej časti. Počas týždňa si pripísal už 46. triumf v sezóne. Iba štyria brankári v celej histórii NHL ich zaznamenali viac - Martin Brodeur (48 v ročníku 2006/07 v drese New Jersey), Braden Holtby (48, 2015/16, Washington), Bernie Parent (47, 1973-74, Philadelphia) a Roberto Luongo (47, 2006-07, Vancouver).