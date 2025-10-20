< sekcia Šport
Hráči týždňa sú Larkin, Eichel a Wedgewood
Autor TASR
New York 20. októbra (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Dylan Larkin z Detroitu Red Wings, Jack Eichel z Vegas Golden Knights a brankár Scott Wedgewood z Colorada Avalanche.
Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili Larkina, v štyroch zápasoch nazbieral 4 góly a 5 asistencií a celkovo 9 bodov. Mal sedem plusiek a Detroit aj vďaka nemu získal 10 bodov a zaznamenal druhý najvydarenejší štart do sezóny za uplynulé tri sezóny. Dvadsaťdeväťročnému Larkinovi patrí s 11 bodmi tretie miesto v produktivite celej súťaže.
Eichel nazbieral v troch zápasoch 8 bodov za 3 góly a 5 asistencií a pomohol Vegas k trom víťazstvám. Svoj 40. víťazný gól v kariére zaznamenal proti Calgary Flames 14. októbra, Vegas triumfovali 4:2. Je na čele produktivity cele súťaže s 15 bodmi (5+10) a je tretí hráč za uplynulých 30 rokov, ktorý zaznamenal aspoň 15 bodov v prvých šiestich zápasoch sezóny za svoj tím.
Wedgewood si pripísal tri víťazstvá s priemerom 1 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 95,4 percenta. Tridsaťtriročný Wedgewood nastúpil v základnej zostave v každom z doterajších šiestich zápasov sezóny za Colorado, na konte má päť víťazstiev.
