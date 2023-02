Hráči týždňa sú Stützle, MacKinnon a Larkin

New York 20. februára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Tim Stützle z Ottawy, Nathan MacKinnon z Colorada a Dylan Larkin z Detroitu. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal nemecký útočník Tim Stützle. Počas týždňa prispel k trom triumfom Senators desiatimi bodmi (4+6). Dva jeho góly boli víťazné. V profilige pôsobí tretiu sezónu a v nedeľňajšom zápase so St. Louis (7:2) prekonal kariérne maximum v NHL. Aktuálne mu patrí druhá priečka v tímovom bodovaní, keď nazbieral 59 bodov za 26 gólov a 33 asistencií, čo je o bod viac ako v predošlom ročníku.



MacKinnon sa s deviatimi bodmi (3+6) umiestnil na druhej priečke. V štyroch dueloch, z ktorých všetky boli viacbodové, sa podieľal na troch výhrach Colorada. Kapitán Avalanche odohral v tejto sezóne 44 zápasov, nastrieľal 19 gólov, k tomu pridal 48 asistencií a so 67 bodmi je najproduktívnejším hráčom "lavín" a štrnásty celkovo. Dvadsaťsedemročný center v priemere nazbieral v prebiehajúcom ročníku NHL 1,52 bodu na zápas, čo ho radí v tejto štatistike na druhé miesto za Connora McDavida (1,79).



Larkin sa umiestnil medzi tromi hviezdami týždňa druhýkrát v tomto mesiaci. Pred dvoma týždňami obsadil druhú pozíciu, teraz skončil tretí. V štyroch dueloch strelil 4 góly a pridal rovnaký počet asistencií. Dovedna nazbieral v 54 zápasoch za Red Wings 56 bodov (22+34) a je suverénne najviac bodujúci hráč Detroitu.