Hráči týždňa v NHL sú Kučerov, Hintz a Hellebuyck

New York 31. marca (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Nikita Kučerov z Tampy Bay, center Roope Hintz z Dallasu Stars a brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka profiligy.



Honor prvej hviezdy týždňa patrí Kučerovovi. Ruský útočník nazbieral v sledovanom období tri góly a osem asistencií v troch zápasoch a celkovo sa so 109 bodmi (33+76) dostal na čelo produktivity súťaže pred Nathana MacKinnona z Colorada. Tampe pomohol k trom triumfom. Vo víťaznom dueli proti Pittsburghu (6:1) zaznamenal trojbodový výkon, následne zažil štvorbodové zápasy proti Utahu (8:0) i New Yorku Islanders (5:3). Tridsaťjedenročný Kučerov dosiahol tri minimálne trojbodové výkony za sebou štvrtýkrát v kariére, od 15. marca bodoval v ôsmich stretnutiach v rade.



Druhou hviezdou sa stal Hintz, fínsky center zaznamenal v uplynulom týždni štyri viacbodové zápasy. Dokopy si v nich pripísal deväť kanadských bodov (2+7). Stars aj vďaka nemu ťahajú od 22. marca päťzápasovú víťaznú sériu a majú už istotu postupu do play off. Dvadsaťosemročný Hintz má po 67 dueloch sezóny na konte 64 bodov (27+37).



Hellebuyck priviedol v minulom týždni Winnipeg k trom víťazstvám v troch súbojoch, pričom v nich dosiahol priemer gól na zápas a úspešnosť zásahov 96,1 percenta. Proti New Jersey (4:0) si udržal čisté konto a so siedmimi shutoutmi v jednej sezóne vytvoril klubový rekord. Jets sa aj vďaka nemu vrátili na čelo ligového poradia a tretiu sezónu za sebou si zaistili účasť vo vyraďovačke. Tridsaťjedenročný Američan odchytal v tomto ročníku zatiaľ 57 stretnutí, spomedzi všetkých brankárov súťaže, ktorí odohrali aspoň 25 zápasov, dosiahol najviac víťazstiev (43), má najlepší gólový priemer (2,01), najvyššiu úspešnosť zásahov (92,5) i najviac čistých kont (7).