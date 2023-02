Hráči týždňa v NHL sú M. Tkachuk, Larkin a Marner

New York 6. februára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Matthew Tkachuk z Floridy, Dylan Larkin z Detroitu a Mitchell Marner z Toronta. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal Tkachuk, ktorý počas uplynulého víkendu získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a priviedol Atlantickú divíziu k triumfu na zápase hviezd Honda NHL 2023. V dvoch stretnutiach získal 7 bodov (4+3). Stal sa desiatym hráčom NHL, ktorý získal toto ocenenie na klzisku tímu, v ktorom pôsobí. Naposledy to dokázal v roku 2015 Ryan Johansen z Columbusu.



Larkin nazbieral počas All Star víkendu o jeden bod menej, dal päť gólov a raz asistoval. Bol to pre neho už tretí štart na tradičnom predstavení najväčších hviezd profiligy, počas nich nazbieral 9 bodov (5+4).



Marner vytvoril rekord podujatia so šiestimi asistenciami v dvoch zápasoch za Atlantickú divíziu na ceste k triumfu. Vo finále sa podieľal na jednom góle Tkachuka a v semifinále dvakrát asistoval pri zásahoch Larkina. V týždni sa predstavil aj v súťažnom zápase, strelil jeden gól za Toronto pri jeho prehre 2:5 s Bostonom Bruins.