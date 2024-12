Hráči týždňa v NHL sú útočník Scheifele, obrancovia Dahlin a Werenski

New York 30. decembra (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Mark Scheifele z Winnipegu a obrancovia Rasmus Dahlin z Buffala a Zach Werenski z Columbusu. V pondelok o tom informoval oficiálny web profiligy.



Honor prvej hviezdy získal Scheifele, ktorý zaznamenal v dvoch zápasoch za Jets štyri góly a dve asistencie. Winnipeg aj vďaka jeho výkonom zažil úspešný týždeň a triumfoval nad Torontom a Ottawou. Tridsaťjedenročný kanadský center dosiahol proti Maple Leafs desiaty hetrik v kariére. Stal sa druhým hráčom v histórii Jets/Thrashers, ktorému sa podarilo dosiahnuť desať trojgólových duelov po Iľjovi Kovaľčukovi (11).



Ocenenie pre druhú hviezdu týždňa získal Dahlin, kapitán Sabres bol v sledovanom období so siedmimi asistenciami a bodmi najproduktívnejší hráč súťaže. Buffalu pomohol návrat švédskeho obrancu a všetky tri stretnutia v týždni dokázal vyhrať. Pri triumfe 7:1 nad New Yorkom Islanders sa blysol štyrmi asistenciami, čím si vytvoril nové maximum.



Treťou hviezdou sa stal Werenski. Dvadsaťsedemročný americký zadák mal v uplynulom týždni rovnako ako Dahlin bilanciu 0+7. Blue Jackets vyhrali dva z troch duelov.