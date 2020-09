Hráči v Michalovciach protestovali, búchali hokejkami

Michalovce 10. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad vyjadrili búchaním hokejok o ľad protest proti prístupu štátu k slovenskému hokeju v čase pandémie. V úvodných 30 sekundách štvrtkového zápasu Kaufland Cupu sa nevenovali hre, ale spoločne so spoluhráčmi takto vyjadrili svoj nesúhlas. Rovnaký krok sa očakával aj vo zvyšných siedmich zápasoch štvrtkového programu.



Strední útočníci prvých formácií Jordan Hickmott a Patrik Lušňák sa po prvom buly nedotkli puku a pridali sa k spoluhráčom, ktorí 30 sekúnd búchali hokejkami o ľad. V hre sa pokračovalo až po opätovnom buly v stredovom kruhu.



Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) zároveň vyzýva aj ďalších športovcov, aby počas svojich zápasov či súťaží podporili kritiku kompenzačných formátov pre športové subjekty.



Hokejisti chcú protestom upozorniť na veľký problém, ktorý vznikol dôsledkom protipandemických opatrení v hokeji i celom slovenskom športe. "Profesionálne hokejové kluby v Slovenskej republike prichádzajú pre obmedzenia o výrazné sumy, ktoré by za normálnych okolností utŕžili zo vstupného. Hokej neprofituje z predaja televíznych práv, európskych pohárov či transferov hráčov. Kluby i hokejisti sa snažia dodržiavať všetky nariadené hygienické opatrenia a pravidlá zo strany štátnych inštitúcií, ale podpory či kompenzácií sa im nedostáva. Na rozdiel od iných sfér spoločnosti sa hokej i celý slovenský šport nedočkali počas obmedzení žiadnych kompenzácií či štátnej pomoci. Svoj postoj k diskriminačnej nečinnosti štátu smerom k športu a hokeju zvlášť vyjadria hokejisti už počas štvrtkových stretnutí Tipsport Kaufland Cupu. Úvodných 30 sekúnd ôsmich štvrtkových stretnutí Tipsport Kaufland Cupu sa bude niesť v znamení protestu voči nečinnosti štátnych orgánov, ktoré v náročnej dobe zabúdajú na šport. Hráči na ľadovej ploche sa nezapoja po úvodnom vhadzovaní do hry, ale protestne budú búchať hokejkami o ľadovú plochu," píše sa o proteste APHK v tlačovej správe.