Hráči Vlci Žilina zdolali MŠK Púchov v A-skupine Slovenského pohára

Skupinová fáza JOJ Šport Slovenského pohára



A-skupina:



MŠK Púchov – Vlci Žilina 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)



Góly: 5. Maniaček – 2. a 29. Tibenský, 9. a 24. Koyš, 26. a 56. Macek, 50. Hovorka







HK Gladiators Trnava – HK Skalica 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)



Góly: 3. Holovič, 45. Kupka, 50. Miklík – 22. Šátek, 60. Jurík







tabuľka A-skupiny



1. Vlci Žilina 3 3 0 0 0 0 20:8 9



2. HK Gladiators Trnava 3 2 0 0 0 1 14:9 6



3. HK Skalica 3 1 0 0 0 2 10:11 3



4. Vlci MŠK Púchov 3 0 0 0 0 3 3:19 0







B-skupina:



HK Brezno Knights - HK Martin 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)



Góly: 57. Nespala – 2. Tyczynski, 14. Paulíny, 18. Poliaček







tabuľka B-skupiny



1. HC 19 Humenné 3 2 0 1 0 0 7:2 7



2. HK Martin 3 2 0 0 0 1 5:5 6



3. HC 21 Prešov 3 1 0 1 0 1 5:5 4



4. HK Brezno Knights 3 0 0 0 0 3 4:9 0







C-skupina:



HK Levice – TSS Group Spartak Dubnica 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)



Góly: 14. a 20. Lešenko, 17. M. Novák, 26. J. Mihálik, 28. Szücs, 47. Volko – 28. D. Trška, 36. O. Ďuriš, 41. Kristín







Modré krídla Slovan - HC Topoľčany 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)



Góly: 2. a 38. M. Matoušek, 34. L. Lipiansky – 43. H. Ručkay, 59. Šandor







tabuľka C-skupiny



1. HK Levice 3 3 0 0 0 0 9:4 9



2. Modré krídla Slovan 3 2 0 0 0 1 12:8 6



3. TSS Group Spartak Dubnica 3 1 0 0 0 2 11:17 3



4. HC Topoľčany 3 0 0 0 0 3 5:8 0





Bratislava 20. septembra (TASR) - Hokejisti tímu Vlci Žilina vyhrali v utorkovom dueli A-skupiny JOJ Šport Slovenského pohára na ľade MŠK Púchov 7:1. Obhajca titul z predchádzajúceho ročníka vyhral skupinu bez straty bodu a postúpil do semifinále.V B-skupine skončilo na prvom mieste HC 19 Humenné. Prekvapením je tretia priečka extraligového HC 21 Prešov. Finalista z uplynulého ročníka nepostúpil do semifinále. HK Levice vyhrali C-skupinu bez straty bodu a so skóre 9:4. Do semifinále, ktoré sa odohrá na dva zápasy v novembrovej a decembrovej reprezentačnej prestávke postúpili traja víťazi skupín a najlepší z trojice tímov na druhých miestach.