Hráčka na turnaji WTA v Palerme mala pozitívny test na koronavírus

Berlín 1. augusta (TASR) - Tenistka, ktorá štartuje na turnaji WTA v Palerme, mala pozitívny test na nový koronavírus a musí ísť do karantény. V sobotu to oznámili organizátori podujatia, no meno hráčky nezverejnili.



Cez víkend sa koná kvalifikácia a hlavná súťaž odštartuje v pondelok. V sicílskej metropole sa koná prvé podujatie najvyššej ženskej kategórie po kornavírusovej pauze, ktorá odštartovala v marci.



Nemenovaná tenistka mala pozitívny test hneď po príchode na Sicíliu, momentálne je v karanténe na svojej hotelovej izbe a nevykazuje symptómy ochorenia COVID-19. Informovala agentúra dpa.